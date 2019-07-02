شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى القنايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفي القنايات المركزي، والتي تضم ٧ ماكينات ووحدة معالجة للمياه، ليصبح الإجمالي 22 ماكينة بالمستشفي بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني.

و قام وكيل الوزارة بزيارة المستشفى، الثلاثاء، وتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والخدمات المعاونة، ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل الوحدة تجريبياً لخدمة المرضي، وبعد التأكد من سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لضمان سلامة تشغيل الوحدة، وبعد 3 ساعات قام وكيل الوزارة بمتابعة تشغيل الوحدة والإطمئنان على المرضي الذين أعربوا عن سعادتهم بتشغيل الوحدة الجديدة.

جدير بالذكر أن الوحدة الجديدة تسع القدرة الإستعابية لها لعدد 40 ماكينة، لخدمة أكثر من 240 مريض، ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير المستشفي بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل رفع مستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.