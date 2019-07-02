شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ثنائي لرئيسي «الصداقة البرلمانية المصرية الروسية».. وزيارة لمصر منتصف يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، نظيرها لدى الجانب الروسى، على هامش مشاركتها في المنتدى الدولى الثانى للتطوير البرلمانى بجمهورية روسيا الإتحادية، لبحث خطة العمل المشتركة خلال العامين القادمين، بهدف تعزيز التعاون البرلماني بين الدولتين وبحث كافة الملفات المشتركة.

وأعرب رئيس مجموعة الصداقة لدى الجانب الروسى، عن استعداد المجموعة لتنظيم زيارة لمصر منتصف يوليو المقبل، على خلفية النقاشات الهامة التي تحدث فيها مع النائبة، والتى كانت من بينها اللقاء الهام بين الرئيس بوتين والرئيس السيسى 24 أكتوبر المقبل، بخصوص التعاون الروسى الأفريقي، على الصعيد الإقليمي، وما سينعكس على العلاقات المشتركة بين البلدين.

وشاركت النائبة في عدد من اللقاءات الهامة ضمن الوفد البرلمانى المصرى الذي يترأسه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، منها لقاء رئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيسة المجلس الفيدرالى الروسى، ورئيسة مجلس النواب البحرينى والإماراتى، والتى شهدت نقاشات موسعة في العديد من الملفات المشتركة.