شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يشدد على معايير الجودة بمحطة اليسر للتحلية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على جميع العاملين بمحطة اليسر لتحلية مياه الشرب بالغردقة على الالتزام بجميع معايير الجودة في أعمال تشغيل المحطة التي تعد اكبر محطة تحلية في مصر بطاقة ٥٠ ألف متر يوميًا، وذلك خلال تفقده للمحطة ولقاء العاملين يرافقه المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر.

كما قام «رسلان» بمتابعة أعمال تشغيل المحطة ومراحل تحلية المياه من داخل غرفة التحكم الرئيسي بنظام الاسكادا بدءا من سحب المياه من الماخذ البحرى وحتى وصولها للمواطن مرورا بالفلاتر الرملية والفلاتر القطنية والأغشية.

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وتابع «رسلان» جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة العامة للمعامل لمراقبة جودة المياه لحين وصولها للمواطن والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأشار رسلان إلى أن الشركة القابضة للمياه تضع جودة مياه الشرب في مقدمه مسئولياتها، وأكد رسلان على اتخاذ الشركة لكافة الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل على المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن ومتابعة نقط حقن الكلور بالشبكات طبقا للمواصفات.

وفي ختام جولته تقدم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة لمجهوداتهم المبذولة لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.