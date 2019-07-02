شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ البحيرة يكرِّم أوائل الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الطالبات الأوائل في الدبلومات الفنية بالمحافظة في مكتبه بمناسبة تفوقهن وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وعبر «المحافظ» -في بيان الثلاثاء- عن سعادته لحصول 8 طالبات من أبناء المحافظة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في إمتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية نظام الثلاث سنوات ودبلومات الثانوي الفني للصم لمدارس التربية الخاصة هذا العام، مؤكداً أنهن نماذج مشرفة ومثال يحتذى به لأقرانهن من طلبة وطالبات المدارس بنطاق المحافظة،

ووجه «آمنة» إياهن ببذل مزيد من الجد والمثابرة ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق في حياتهن المستقبلية لتحقيق أهدافهن وطموحاتهن والمساهمة في تنمية وبناء مصر في شتى القطاعات.

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وقام «المحافظ» بتهنئتهن وتكريمهن ومنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية لتحفيزهن على مواصلة النبوغ العلمي ولكى يكُنَّ حافزاً لغيرهم من الطلبة في الجد والإجتهاد، بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسعود الفقى، مدير عام التعليم الفني، والمهندس عبدالرحمن صالح، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومديري مدارس الطلاب المكرمين، وأولياء الأمور وعدد من المدرسين بالمدارس.

والطالبات الأوائل هن: زهراء شعبان السيد فايد، مدرسة الأمل بدمنهور، مركز أول مكرر جمهورية في إمتحانات الدبلومات الفنية للصم بمجموع 473 ونسبة 94.6%، ونورهان السعيد محمد محمد، مدرسة الأمل بدمنهور مركز ثاني جمهورية في إمتحانات الدبلومات الفنية للصم بمجموع 472 ونسبة 94.4%، وروان طارق محمد رجب محمد، مدرسة الأمل بدمنهور مركز ثالث جمهورية في إمتحانات الدبلومات الفنية للصم بمجموع 473 ونسبة 94%، ونورهان محمد السيد ابراهيم، مدرسة أبوحمص الصناعية بنات مركز ثاني جمهورية في الثانوية الصناعية تخصص تركيبات ومعدات كهربائية بمجموع 686 درجة ونسبة 98%، وياسمين جابر فتح الله محمد الرشيدي، مدرسة إدفينا الثانوية التجارية برشيد المركز الثاني جمهورية في إمتحانات الدبلومات التجارية بمجموع 572 درجة ونسبة 98.62%.

وأيضًا أمل سعد إبراهيم أحمد المفتق، مدرسة الرحمانية الثانوية التجارية بالرحمانية المركز الثالث جمهورية في إمتحانات الدبلومات التجارية بمجموع 571 درجة ونسبة 98.45%، وإسراء السيد مصري عبدالجيد أبوبكر، مدرسة أبوحمص الصناعية بنات مركز رابع جمهورية في الثانوية الصناعية تخصص تركيبات ومعدات كهربائية بمجموع 684 درجة بنسبة 97.7%، وأمنية ربيع أحمد محمد نور الدين، مدرسة الرحمانية الثانوية التجارية المركز الرابع جمهورية في إمتحانات الدبلومات التجارية بمجموع 570 درجة ونسبة 98.28% .

وقدم «المحافظ» تحية شكر وتقدير للطالبات اللائى رفعن من شأن محافظة البحيرة عالياً كما قدم الشكر لأولياء الأمور ومديرى تلك المدارس والمدرسين والقائمين على العملية التعليمية في توفير المناخ التعليمي المناسب وتهيئة الظروف أمامهن لتحقيق هذا النجاح والتفوق، مؤكداً على أهمية ودور التعليم الفني بإعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .

وأشار «المحافظ» إلى خطة المحافظة في تطوير وصيانة المدارس الفنية وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المدارس الفنية داخل القرى للتخفيف على الطلاب وأسرهم .

محافظ البحيرة يكرم أوائل الدبلومات الفنية

محافظ البحيرة يكرم أوائل الدبلومات الفنية

محافظ البحيرة يكرم أوائل الدبلومات الفنية

محافظ البحيرة يكرم أوائل الدبلومات الفنية

محافظ البحيرة يكرم أوائل الدبلومات الفنية