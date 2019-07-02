شكرا لقرائتكم خبر عن «مستثمري أكتوبر»: مستعدون للتعاون مع الدولة في تكاليف المشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جمعية «مستثمري أكتوبر»، اجتماعًا موسعًا مع كافة القيادات التننفيذية بالمدينة في مختلف المجالات، الثلاثاء، لإيجاد حلول فورية لكافة المشكلات التي يعانى منها المستثمرين في كافة المناطق الصناعية بالمدنية، بهدف استكمال مسيرة التنمية الإقتصادية التي تقودها الجمعية.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن المصانع التابعة لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، على استعداد للمشاركة في تكاليف المشروعات الخدمية التي تعتزم الدولة إنشائها، لأنها ستعود بالنفع بعد ذلك على كافة المستثمرين في المناطق الصناعية.

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وطالب «خميس» بوضع جدول زمنى محدد لتحسين مرافق المنطقة الصناعية، إذ أنها تُعانى من العديد من المشكلات في مجالات حيوية، على رأسها: «تراخيص البناء لمشروع المليون ونصف فدان، والمخلفات البناء الصلبة في كافة طرقات المنطقة الصناعية والكهرباء، والمياه والصرف الصحى».

من جانبه، فنّد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية السادس من أكتوبر، كافة مشاكل المدينة التي طرحتها جمعية المستثمرين، على رأسها انتشار مخلفات البناء والحفر في طرقات المناطق الصناعية، الأمر الذي استدعى، عقد بروتوكول مع الإنتاج الحربى لرفع 5 ملايين طن مخلفات منهم مليون طن مخلفات في المناطق الصناعية خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي داخل المدينة، قال «الشربينى» إن أكتوبر لديها محطتين لإنتاج الكهرباء لطاقة 300 ميجا وات، وجارى إنشاء محطة جديدة بطاقة 160 ميجا وات ستكفى الميدنة خلال الخمسة عشر سنة القادمة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الإنارة في الطرق وجارى عمل كافة الإصلاحات في لوحات وأكشاك الكهرباء.