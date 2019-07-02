شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، أنه بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتيسيرًا على العاملين بالدولة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي الجديد، قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، وكذلك النفقة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ٢٠١٩.

وأوضح الوزير في بيان، الثلاثاء، أنه سيتم صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة يوم ١٤ من الشهر نفسه، ومرتبات أغسطس يوم ٨ من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر يوم ١٥من الشهر نفسه، ومرتبات أكتوبر يوم ٢٠ من الشهر نفسه.