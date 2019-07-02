شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا المصرية الأردنية» تتفق على تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية للدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، عن الجانب الأردني.

وحضر من الجانب المصري، المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، خالد عياد، معاون الوزيرة، فتحي عبدالعظيم، المشرف على القطاع العربي والإفريقي بالوزارة، وممثلين عن وزارات الاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والخارجية، والزراعة، والقوى العامة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والعدل، والموارد المائية والري والبيئة، والتربية والتعليم، والاتصالات، والبترول، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والكهرباء، والشباب والرياضة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجهاز حماية المستهلك.

ومن الجانب الأردني، ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان والعمل والداخلية والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمارك الأردنية وممثلين عن جمعية رجال الأعمال الأردنية وغرفة التجارة الأردنية.

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وناقشت اللجنة، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري من خلال تعريف رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيعهم على الاستفادة منها، وتشجيع الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال في الجانبين، ومواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، التي تحظى بميزة نسبية في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إقامة المشروعات الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية.

وبحثت اللجنة، التعاون في عدة مجالات وهي الزراعة والطاقة والإسكان والاتصالات والموارد المائية والري والنقل والطيران المدني والأدوية والتعاون الثقافي والتعليم والشباب.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني، حيث أن انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية الأردنية يمثل فرصة هامة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة غدا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن، وكذا الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم مناقشة دعم المستثمر الأردني في مصر والمستثمر المصري في الأردن، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الأردنية في مصر، بلغت حوالي 600 مليون دولار متمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر، والبالغ عددها 1945 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي مليار دولار، متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن، البالغ عددها 499 شركة.