شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تدين تعذيب الجمال في سوق برقاش: ثقافتنا بعيدة تمامًا عن هذا العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، ما تتعرض له الجمال في سوق «برقاش»، بالجيزة من «التعذيب والمعاملة السيئة من التجار»، وصلت لإصابة الجمال بجروح شديدة في الوجه وباقي أنحاء الجسد.

Advertisements

وأشار في بيان، الثلاثاء، إلى أن «تلك الأعمال لا تقرها الإنسانية ولا الأديان السماوية ولا الأخلاق، وتتنافى مع الرحمة مع الحيوان التي تعلمناها دينيًا وأخلاقيًا، كما أن ثقافة الشعب المصري بعيدة تمامًا عن هذا العنف والتعذيب، وهذه الأعمال الفردية تعرضنا وسمعة بلادنا للنيل ممن يكرهون وطننا بالخارج».

وطالب بتفعيل قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، ولائحته التنفيذية ٣٥ لسنة ١٩٦7، وجميع القرارات الوزارية الخاصة بمنع استعمال القسوة مع الحيوان.

وأضاف أن «الصور والفيديوهات التي تم تصويرها وانتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي لا تعبر عن شعبنا ولا أخلاقنا، فرأينا الضرب الشديد وصراخ الجمال والذعر الذي تعيشه والمعاملة غير الإنسانية من بعض هؤلاء التجار، والمنظر السيئ يتكرر يوميا أمام المارة بهذا السوق».

تعذيب الجمال بسوق برقاش بالجيزة

تعذيب الجمال بسوق برقاش بالجيزة