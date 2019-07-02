شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: إختبارات لـ190 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أن تطوير الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات متميزة لرفع كفاءة العمل بالمحليات، ودفع عجلة التنمية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جاء ذلك اليوم خلال انتهاء أعمال اللجنة المشكلة برئاسته، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «رئيس قرية» عن طريق الندب، والتي استمرت أعمالها لمدة 3 أيام متتالية بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، في بيان، الثلاثاء، أنه جرى إجراء إختبارات لعدد 190 متقدما لشغل الوظيفة، حيث جرى في اليوم الأول اختبار 59 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس قرية عن طريق الندب بمراكز طما، وطهطا، والمراغة، وساقلتة، وفى اليوم الثاني تم إختبار 69 متقدم لرئاسة قرى مراكز سوهاج، وجهينة، والمنشاة، وجرى اليوم اختبار 62 متقدما لقري مراكز دار السلام، وجرجا، وأخميم، والبلينا.

ولفت إلى أن عملية إختيار القيادات الجديدة تمت وفقا لضوابط ومعايير علمية وإدارية، واعتماد مبدأ الشفافية في الاختبارات ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة، منوها إلى أهمية إختيار قيادات واعية قادرة على العطاء والتميز، لرفع كفاءة العمل بالإدارات المحلية المخلتفة.