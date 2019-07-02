شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر في النيجر: خالص التعازي لأسر الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر، الثلاثاء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا تابعًا لجيش النيجر، في منطقة «إيناتيس»، غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 18 جنديًا.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأكدت على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، ودعم مصر للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

كما جدّدت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أرجاء العالم.