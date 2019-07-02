شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 87%.. شمال سيناء تعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، نتائج امتحان دبلوم المدارس الفنية (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي) العام والمهني نظام الثلاث والخمس سنوات بشمال سيناء بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لها.

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وقالت وكيل الوزارة، إن نسبة النجاح بالتعليم الصناعي بنوعياتها (الثلاث والخمس سنوات والمهني) بلغت 87% حيث تقدم للإمتحان 2429 طالبًا وطالبة نجح منهم 2111 طالبًا وطالبة ورسب منهم 40 طالبا وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 278 طالبًا وطالبة.

أشارت إلى ان نسبة النجاح بالتعليم التجاري بلغت 75% حيث تقدم للإمتحان 1455 طالبا وطالبة نجح منهم 1088 ورسب منهم 69 طالبا، ومن لهم حق دخول الدور الثاني 298 طالبا وطالبة.

وكانت نسبة النجاح بالتعليم الزراعي 46 % حيث تقدم للامتحان 555 طالبًا وطالبة نجح منهم 254 طالبا وطالبة ورسب منهم 139 طالب وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 162 طالبا وطالبة، بينما كانت نسبة النجاح بالتعليم الفندقي نظام الثلاث والخمس سنوات والمهني 59% حيث تقدم للإمتحان 109 طلاب وطالبة نجح منهم 64 طالبا وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 45 طالبًا وطالبة.