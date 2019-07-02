شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تزور بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة تستغرق يومين، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن الوزيرة ستترأس اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، التي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وذكر أن الوزيرة ستتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، التي تعتبر نواة المنظومة الجديدة، إذ يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.