شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لثاني وحدات الترام المكيف في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الهيئة تسلمت ثاني وحدات الترام الأوكراني المكيف، على أن يتم بدء تشغيلها تجريبيا الأسبوع المقبل بخط «سان ستيفانو – رأس التين»، وذلك بتذكرة ٥ جنيهات للراكب الواحد.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الترام كان قد وصل داخل كونتنر من أوكرانيا إلى ميناء الإسكندرية وجرى الانتهاء من تجميع عربات الترام بالكامل بورش العمرات «البلدوف» بكرموز.

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وأشار «زكريا» إلى أن الترام المكيف يعد أحدث وحدة استخداما للتكنولوجيا المتطورة في عملية التحكم بالسير أو الفرملة، وسيعمل بـ 15 منطقة بالإسكندرية لمسافة تزيد على 58 كيلو مترًا- نفس مسار الترام الأول.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن سرعة الترام تصل إلى 75 كيلو متر/ الساعة، والعربات مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت«WIFI» ونظام التتبع «جي بي إس»، وتنقل 140 راكب في الرحلة الواحدة.

يذكر أن هيئة النقل العام بالإسكندرية، كانت قد تسلمت أول ترام مكيف من شركة «TATRA- YUG» الأوكرانية، ويحمل موديله اسم «»K1E6«، منذ شهور، وذلك في إطار عقد توريد يضم 15 ترام بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار.

بدء التشغيل التجريبي لثاني وحدات الترام المكيف بالإسكندرية

بدء التشغيل التجريبي لثاني وحدات الترام المكيف بالإسكندرية