شكرا لقرائتكم خبر عن «رسلان» يتفقد محطة اليسر لتحلية مياه البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الثلاثاء، يرافقه المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، محطة اليسر لتحلية مياه البحر الأحمر، والبالغ طاقتها الإنتاجية 80 ألف مترمكعب يوميا، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة كمية المياه التي تضخ للمواطنين بمدينة الغردقة للقضاء على نظام المناوبات واستمرار ضخ المياه على مدار 24 ساعة.

وتابع «رسلان» أعمال تشغيل المحطة ومراحل تحلية المياه من داخل غرفة التحكم الرئيسي بنظام الاسكادا بدءا من سحب المياه من المأخذ البحرى وحتى وصولها للمواطن، والتأكد من انتظام سير العمل داخل المحطة، والتزام العاملين بالإجراءات القياسية للتشغيل والصيانة، ومتابعة إجراءات الإدارة العامة للمعامل لمراقبة جودة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة اليسر لتحليه مياه البحر الاحمر

وأكد على الالتزام بمعايير الجودة أثناء عمليات التشغيل والصيانة، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل على المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن ومتابعة نقط حقن الكلور بالشبكات طبقا للمواصفات، وتكثيف الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.