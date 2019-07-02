شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب في نفوق 5 رؤوس ماشية.. إخماد حريق في منزلين و3 أحواش بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، حريقا نشب، الثلاثاء، في منزلين و3 أحواش للماشية بقرية «أولاد سالم بحري» بدائرة مركز دارالسلام، ونجم عنه نفوق 5 رؤوس ماشية وعدد من الطيور وإحتراق منقولات منزلية، فيما لم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بقرية «أولاد سالم بحري» بدائرة المركز، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وعلاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق بحوش مبنى بـالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك عبدالعاطي. أ «19 سنة – طالب» بسبب ماس كهربائى، وتطايرت النيران لمنزلين وحوشين مجاورين، وتسبب الحريق في نفوق 5 رؤوس ماشية، وبعض الطيور وإحتراق فرش وأثاث ومنقولات منزلية وكمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل، دون حدوث إصابات بشرية، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.