شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن.. مسار الكسوف الكلى للشمس من البداية للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل واحدة من أهم الظواهر الفلكية ، وهى كسوف الشمس الكلى ، والذى يشهده العالم، ويأتى تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريا ويتفق وسطة مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440 هجريا.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وست وخمسين دقيقة تقريباً، وتكون بداية الكسوف فى حالته الجزئية عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى، ويبدأ الكسوف ككسوف كلى عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريباً ويستمر فى صورته الكلية 4 دقائق و 33 ثانية.

و يمكن رؤية هذا الكسوف فى معظم أمريكا الجنوبية، وشرق أوقيانوسيا، والمحيط الباسفيكي)، ويرى كلياً في شيلي والأرجنتين، ولن يرى هذا الكسوف فى مصر وكذلك لن يرى فى المنطقة العربية فى أى مرحلة من مراحله لحدوثه ليلاً.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها عن مسار الكسوف من البدايةىجتى النهاية، موضحة أن كسوف الشمس الجزئى يبدأ على مستوى الكرة الأرضية فوق المحيط الهادي عند الساعة (4:55 مساء جرينتش) عندما سيبدأ القمر يتحرك أمام قرص الشمس.

وسيشهد أول موقع كسوف الشمس الكلي فوق المحيط الهادي عند الساعة (6:01 مساء جرينتش)، وسيعبر مسار الكسوف الكلي أثناء حركته فوق المحيط الهادي قرب جزر (بيتكيرن) عند الساعة (6:28 مساء جرينتش) حيث يبلغ عرض الكسوف الكلي 169 كيلومتر في هذا الموقع ، وسيستغرق الكسوف الكلي حوالي 3 دقائق و 33 ثانية، وستشهد الجزر كسوفًا جزئيًا حيث سيتغطى 97 ٪ من قرص الشمس.

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وبعد ذلك يصل كسوف الشمس الكلي ذروته العظمى فوق المحيط الهادي عند الساعة (7:22 مساء بتوقيت جرينتش) ويستمر 4 دقائق و 33 ثانية ، وهو بذلك أطول بدقيقتين و 40 ثانية من ذروة الكسوف الكلي الذي حدث قبل عامين في 2017، ولن يتمكن سواء الأشخاص في القوارب والسفن والطائرات من التقاط صور خلال أطول فترة زمنية له.

وسوف يصل الكسوف الكلي إلى البر الرئيسي شمال مدينة (لاسيرينا) في تشيلي ، عند الساعة (8:39 مساء جرينتش) وهو في مراحله الختامية برغم ذلك ستظل مدة الكسوف الكلي دقيقتين و 34 ثانية في مركز المسار الكسوف الكلي الذي يبلغ عرضة 145 كيلومتر، وفي مدينة (لاسيرينا) يستمر دقيقتين و 15 ثانية.

وسيعبر مسار الكسوف الكلي إلى الأرجنتين ويتحرك بسرعة ويمر شمال مدينة (ريو كوارتو)، ويبلغ عرض مسار الكسوف في هذه المرحلة حوالي 136 كيلومتر ، وسيستمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين و 14 ثانية في مركز مسار الكسوف ، وفي مدينة (ريو كوارتو) دقيقة و 59 ثانية.

ويستمر مسار الكسوف يتحرك نحو الجنوب الشرقي ، وسينتهي جنوب مدينة (بوينس آيرس) عند غروب الشمس (8:44 مساء جرينتش)، وفي هذه المرحلة سوف يستمر الكسوف الكلي لأكثر من دقيقتين وستغيب الشمس مكسوفة كليا.

وسوف يرصد اخر موقع على سطح الأرض الكسوف الجزئي في الساعة (9:50 مساء جرينتش) وتنتهي كامل مراحل الكسوف .