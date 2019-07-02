اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة باستمرار التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وخفض عجز الموازنة.

السيسي يوجه الحكومة باستمرار التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وخفض عجز الموازنة

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

نسبة النجاح فى العينة العشوائية للكيمياء 83.4% و94% للجغرافيا بالثانوية العامة

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية "أكتوبر 2019" Advertisements

أسعار الذهب اليوم 2-7-2019

مكتب التنسيق: إعفاء 1500 الأوائل بالثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى

وفاة الشيخ خالد نجل حاكم الشارقة وإعلان الحداد بالإمارات وتنكيس الأعلام

الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الاسماعيلى يكشف سبب غياب محمد عواد عن المران

أبو ريدة: الجزائر أقوى الفرق المشاركة فى أمم أفريقيا حتى الآن

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