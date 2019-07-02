شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بدء تركيب وتعميم المصلق الإلكترونى للسيارات بوحدات الترخيص بالمرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة للحد من المخالفات المرورية وضبط مرتكبيها فى ظل كثافات تشهدها هذه الطرق فى موسم الصيف.

وتنتشر الأقوال الأمنية على امتدادها لرصد الكثافات والأعطال وسرعة التعامل معها عن طريق سيارات الإغاثة المرورية المجهزة لذلك والمصاحبة للأقوال.

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وبدأت وحدات المرور فى تركيب الملصق الإلكترونى على الزجاج الأمامى للمركبات عند الفحص حيث يتضمن معلومات دقيقة عن السيارة تتيح للأجهزة الأمنية المعنية حصر أماكن الكثافات والتعامل معها وسرعة استرداد المركبات المبلغة بسرقتها وسداد الرسوم على الطرق سواء المخالفات أو عبور البوابات إلكترونياً عن طريق رسائل نصية تصل إلى قائد المركبات.

ياتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح مع التيسيير على المواطنين بالإستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الحركة المرورية، بما يرفع بمستوى السلامة والإنضباط على الطرق.