شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبى تعلن السيطرة على منطقة الكسارات جنوبى العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى، الثلاثاء، سيطرة القوات المسلحة الليبية على منطقة الكسارات جنوبي العاصمة طرابلس. وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة فى بيان صحفى، إن قوات الجيش كبدت المليشيات المسلحة خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح. Advertisements فيما أكدت مصادر عسكرية ليبية لـ"الخليج 365" مقتل 25 مسلح فى صفوف المليشيات المسلحة خلال تقدم قوات الجيش نحو الكسارات، لافتة إلى أن قوات الجيش الليبى تتقدم بشكل جيد فى محاور العاصمة الليبية.

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