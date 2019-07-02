شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق التنفيذى التأمين الصحى يكشف: إقبال كثيف على التسجيل فى المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، على أن عمليات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد تسير بشكل منتظم فى الوحدات الصحية، متابعا: "هناك إقبالا منقطع النظير على التسجيل بالمنظومة الجديدة للحصول على الخدمة" مشيرا إلى تجاوب المواطنين مع النظام المعمول به.

وقال المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، لـ"الخليج 365": "لدينا 14 وحدة صحية و6 مراكز تستقبل المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح يوميا" مضيفا أنه يوجد 8 مستشفيات تعمل على استقبال الحالات المحولة من جانب الوحدات.

وأضاف الدكتور أحمد حماد: "بدأنا بعدد من المستشفيات فى المحافظة عمليات التشغيل التنجريبى وباقى المستشفيات ستدخل تباعا فى المنظومة"، لافتًا إلى أن التسجيل مجانى وخدمات الرعاية الأولية متطورة ووفق أعلى المواصفات ومعايير الجودة.

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وتابع المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل: "هناك 4 مستشفيات استقبلت حالات محولة من الوحدات الصحية والمراكز ما يعنى أن الأمور تسير على الوجة الأفضل من أجل تقديم مستوى متميز من الرعاية الصحية داخل منظومة التأمين الصحى الجديدة".

وأوضح الدكتور أحمد حماد، أن التسجيل يتم فى الوحدات الصحية من خلال النظم الإلكترونية وكذلك النظم الورقية حتى يتم حفظ المعلومات بشكل جيد ومتكامل، مشيرا إلى نظام الطوارئ يعمل فى المستشفيات وكذلك فى وحدات الرعاية الأولية على مدار الساعة.

وقال المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، إن هناك فرقا للمرور على الوحدات والمستشفيات لمتابعة نشاطهم وكذلك عمليات التسجيل فى المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أنه يتم التفاعل جيدا مع كل المواطنين بإيجابية، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات فى المحافظة لمتابعة المنظومة كاملة.