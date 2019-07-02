شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تقرر تعديل نموذج إجابة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تعديل نموذج إجابة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة.

وأضافت المصادر، أن تعديل نموذج الإجابة تضمن سؤالين أحدهم خاص بالاستجابة الشرطية والآخر بالعولمة، موضحة أن التعديل هو أن الطالب إذا أجاب بعلامة صح أو خطأ ودلل على صحة او خطأ الإجابة سيحصل على الدرجة.

وشددت المصادر شرط حصول الطالب على الدرجة هو التعليل والدليل على صحة الإجابة أو خطائها.

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وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.