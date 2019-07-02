شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع قيادات الأوقاف لمناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزير الأوقاف، اليوم، الثلاثاء اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف ، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة للعام 2019 / 2020م ، ومراجعة ما تم فى العام 2018.
وقالت هيئة الأوقاف المصرية، التابعة لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع كل من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقارى بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وبمدينة السادات (محافظة المنوفية) للجمهور من جميع محافظات جمهورية مصر العربية .
ووأضافت أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات الحجز بمشروع الوحدات السكنية – بمدينتى العاشر من رمضان والسادات بمساحات من 50 إلى 81 متر كاملة التشطيب والمرافق بنظام التمليك ، وذلك ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى.
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