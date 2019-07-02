بالأرقام.. أعلى 10 محافظات فى مشروع صكوك الأضاحى بوزارة الأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكشفت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن حجم ما تم جمعه من صكوك الأضاحى، وبما حققته أعلى 10 مديريات أوقاف فى مشروع صكوك الأضاحى حتى تاريخه. - الغربية 700 صك بمبلغ 1260000 جنيه - البحيرة 556 صك بمبلغ 1000800 جنيه - القاهرة 537 صك بمبلغ 966600 جنيه - الإسكندرية 325 صك بمبلغ 585000 جنيه - الجيزة 275 صك بمبلغ 495000 جنيه Advertisements - بني سويف 150 صك بمبلغ 270000 جنيه - الإسماعيلية 150 صك بمبلغ 270000 جنيه - الدقهلية 143 صك بمبلغ 257400 جنيه - الفيوم 134 صك بمبلغ 241200 جنيه - القليوبية 125 صك بمبلغ 225000 جنيه

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