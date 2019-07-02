شيخ الأزهر يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان، والذي وافته المنية أمس الاثنين في المملكة المتحدة.
وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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