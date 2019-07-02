شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، متوجهًا إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوص الطبية.

وكان الطيب قد سافر إلى برلين العام الماضي لإجراء فحوص طبية متعلقة بالعمود الفقري، وتأتي هذه الزيارة استكمالا لفترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين.