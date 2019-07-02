"مدبولي" يستقبل رئيس الوزراء الأردني بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات وطه عبيد:
وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على رأس وفد وزاري وممثلي القطاع الخاص في الأردن في زيارة لمصر تستغرق يومين.
وكان في استقبال الرزاز بمطار القاهرة الدولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويترأس مدبولي والرزاز وفدي البلدين في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي تعقد في القاهرة يوم غد الأربعاء.
وتناقش اللجنة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وسبل النهوض بها.
وفى ختام المباحثات سوف يقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتى من المنتظر أن تشمل التعاون فى مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.
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