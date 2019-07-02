رئيس النواب: تقارب مصري روسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تقارب رؤى مصر وروسيا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بمستوى التنسيق السياسي والأمني بين البلدين في كافة المحافل الدولية، واستكمال التعاون المصري الروسي في ملف الاستئناف الكامل لحركة الطيران المباشر بين المدن الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العال والوفد البرلماني المرافق، اليوم الثلاثاء برئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو،على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطور البرلماني والمنعقد في جمهورية روسيا الاتحادية.

وأعرب "عبدالعال"، عن تقديره واعتزازه بهذا اللقاء، مقدماً التهنئة لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي على نجاح المنتدى الدولي للتطور البرلماني، مشيراً إلى الروابط المتينة التي تربط البلدين الصديقين في كافة المجالات، والتي ترتقي لمستوى الشراكة الاستراتيجية، ومشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين والذي يتناسب مع عمق ورسوخ تلك العلاقات.

وأشاد بالتعاون المصري الروسي المتنامي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأيضا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء الميزة النسبية لهذه المجالات في اقتصاد البلدين الصديقين.

وأشار إلى المبادرة المصرية الروسية على مستوى زعيمي البلدين باعتبار عام 2020 عاماً للتبادل الإنساني بين مصر وروسيا، كما دعا الدكتور على عبدالعال الجانب الروسي إلى التنسيق مع مصر في إفريقيا في ظل الخطة الطموحة للرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي هذا العام.

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من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن مصر تعد واحدة من أوائل وأهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط والعالم العربي ككل.

وقالت "إن العلاقات المصرية والروسية مستمرة في التطور بثبات، ونحن نعتبر مصر واحدة من أوائل وأهم شركائنا في الشرق الأوسط والعالم العربي".

وأضافت أن المحرك الرئيسي للحوار الروسي المصري هو العلاقات الموثوقة لقادة الدولتين، الذين تشكل اتصالاتهم المنتظمة الأجندة الثنائية لروسيا ومصر، مشيرا إلي أن البلدين وقعا اتفاق شراكة وتعاون كامل، يركز عليه البرلمانيون ويكثفون من خلاله الحوار البرلماني بين البلدين.

وأعربت ماتفيينكو، اعتزازها بهذا اللقاء وبمشاركة الدكتورعلي عبد العال، في أعمال المنتدى، مشيدة بالعلاقات بين البلدين في كافة المجالات ، ووصفت مشروع محطة الطاقة النووية التي تقوم روسيا بإنشائها في الضبعة بالمشابه لمشروع السد العالي.

كما أعربت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي عن خالص تقديرها لتقارب الرؤى المصرية الروسية حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.