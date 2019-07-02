حدث في 8 ساعات| موافقة برلمانية على رفع سن المعاش.. وتحذير من السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عايدة رضوان:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المختلفة على كافة الأصعدة، السياسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، منها موافقة لجنة برلمانية على قانون التأمينات الجديد، والذي يتضمن رفع سن المعاش لـ65 عامًا، والإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية.

كما تضمنت أبرز الأحداث، تحديد معهد الفلك موعد بداية شهر ذي القعدة، وإعلان مواعيد تشغيل القطارات على خط (إسكندرية أسوان) بعد التعديل.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث خلال الـ 8 ساعات الماضية:

لجنة برلمانية توافق على قانون التأمينات الجديد

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، الثلاثاء، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.

وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.. للتفاصيل اضغط هنا

بدء العمل بالموازنة الجديدة

بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ موازنة المحليات للعام المالي الجديد (2019 - 2020) والتي تبلغ 43 مليارًا و313 مليون جنيه منها أكثر من 13 مليارًا و654 مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية المنفذة بالمحافظات، ومليار و578 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، ومليار و576 مليون جنيه لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، و6 مليارات و768 مليون جنيه لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، للتفاصيل اضغط هنا..

توقعات بانخفاض الدين العام لـ90%

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020، ويُتوقع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي.. للتفاصيل اضغط هنا

تحذير من السكة الحديد

حذرت هيئة السكة الحديد، جمهور الركاب من حمل اشتراكات منتهية المدة أو مع غير أصحابها، لعدم الوقوع في الغرامة.

أعلنت السكة الحديد، زيادة بتغليظ العقوبة، حال ضبط اشتراك "منتهي" سواء بالقطار أو المحطات، بدءًا من يوليو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

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تنفيذ 1008 شقق بـ15 مايو

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولي جهاز المدينة، المشروعات المختلفة التي يجري تنفيذها بمدينة 15 مايو، وذلك لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

السماح لطلاب 2017 بالتقديم للكلية الجوية

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بحد أدني 70% للكلية الحربية والبحرية و92 % للفنية العسكرية و85% للدفاع الجوي و95 % للطب العسكري و65 % للكلية الجوية، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها بحد أدني 75%، جاء ذلك، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، للتفاصيل اضغط هنا..

ننشر شروط التحويل من الأزهر للتربية والتعليم

يُوقع الأزهر الشريف، مع وزارة التربية والتعليم، الأسبوع المقبل، بروتوكول تعاون بشأن التحويل من المعاهد الأزهرية إلى المدارس، والعكس.

وينشر الخليج 365، شروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس، للتفاصيل اضغط هنا..

ننشر أسعار وطرق حجز شقة فاخرة بالعاصمة الإدارية

بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أمس الاثنين الموافق 1 /7 /2019، وحتى يوم الخميس 18 /7 /2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة كابيتال ريزيدانس، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وينشر الخليج 365 الأسعار وطرق السداد وشروط وخطوات التسجيل للحصول على شقة بالطرح الجديد بالعاصمة الإدارية، للتفاصيل اضغط هنا..

بدء اختبارات القدرات السبت المقبل

تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، السبت المقبل 6 يوليو، ويستمر حتى السبت 20 يوليو، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، للتفاصيل اضغط هنا..

ننشر مواعيد تشغيل القطارات بخط (إسكندرية أسوان)

قررت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل القطارات بجميع خطوط الهيئة، بدءا من يوليو 2019 .

حصل "الخليج 365" على جدول تشغيل القطارات "VIP، المكيفة والمميزة" بجميع خطوط السكة الحديد، للتفاصيل اضغط هنا..

موعد بداية شهر ذي القعدة

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يستعد لاستطلاع هلال ذي القعدة للعام الحالي 1440، غدًا الأربعاء، وذلك من خلال إرسال لجان للمحافظات، لافتًا إلى أنه من المقرر حلول أول أيام الشهر فلكياً بعد غدٍ الخميس الموافق الـ4 من يوليو، للتفاصيل اضغط هنا..