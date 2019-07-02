النيابة تطلب التحريات حول مصرع شرطي في اصطدام سيارة نقل بمبنى النجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة في الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام سيارة نقل، صباح اليوم الثلاثاء، بمبنى شرطة النجدة، على طريق الإسكندرية الصحراوي، قبل محطة تحصيل الرسوم، ما أسفر عن مصرع المقدم خالد شبل ضابط بإدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة، وصرحت بدفن المتوفى.

أسفر الحادث عن تحطم جانب المبنى، وعددًا من عربات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

انتقل على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الحادث، لرفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور.