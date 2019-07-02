مصر | النيابة تعاين موقع حادث تصادم 3 سيارات بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع حادث تصادم 3 سيارات بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة، لمعاينة موقع حادث تصادم بين 3 سيارات في شارع الثورة، مما أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين.
وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى شارع الثورة في منطقة مصر الجديدة بوقوع حادث مروري أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى شارع الثورة في منطقة مصر الجديدة بوقوع حادث مروري أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.