مصر | النيابة تعاين موقع حادث تصادم 3 سيارات بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع حادث تصادم 3 سيارات بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة، لمعاينة موقع حادث تصادم بين 3 سيارات في شارع الثورة، مما أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى شارع الثورة في منطقة مصر الجديدة بوقوع حادث مروري أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

