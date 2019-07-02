مصر | النيابة تطلب التحريات حول حريق مصنع الوايلي.. وتستدعي مسؤوليه لسماع أقوالهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب التحريات حول حريق مصنع الوايلي.. وتستدعي مسؤوليه لسماع أقوالهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة الوايلي، تحقيقاتها في واقعة حريق مخلفات داخل مصنع بدائرة القسم، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتقريري الحماية المدنية والمعمل الجنائي، بشأن السيطرة على الحريق كما استدعت عددا من العاملين بالمصنع والمسئولين لسماع أقوالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق مخلفات داخل مصنع في الوايلى، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مصنع بالوايلي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردونًا أمنيًا وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.