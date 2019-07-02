مصر | بعد عيد ميلاده بـ"أيام".. المقدم خالد شبل "شهيد" حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عيد ميلاده بـ"أيام".. المقدم خالد شبل "شهيد" حادث طريق الإسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد المقدم خالد شبل اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير بطريق القاهرة الاسكندريه الصحراوي، بعدما اقتحمت سيارة نقل خدمة تحصيل الرسوم بالطريق، واصطدمت بسيارة شرطة كان يستقلها الضابط ثم اصطدمت بسيارة إسعاف المتواجدة بمكان الحادث.

وكان يحتفل المقدم خالد شبل منذ عدة أيام بعد ميلاده، وسط عدد من أقاربه وأصدقائه، وأرسل له الكثير من أصدقائه على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لتهنئته بعيد ميلاده.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع المقدم خالد شبل الضابط بمديرية أمن الجيزة، في حادث سير بطريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوي، وتبين أن قائد السيارة النقل المتسبب في وقوع الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في اصطدامه بسيارة شرطة كان بداخلها المقدم خالد شبل، وإصطدامه بسيارة إسعاف بجوار محطة تحصيل الرسوم بالطريق بدائرة مركز كرداسة، ما أدى إلى اشتعال النيران بسيارة الإسعاف.

Advertisements

وكانت اقتحمت سيارة نقل محطة تحصيل الرسوم بالطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة، واصطدمت بسيارة شرطة يستقلها المقدم خالد شبل من قوة قطاع أمن الجيزة، ثم اصطدمت بسيارة إسعاف كانت موجودة بمكان الحادث، وأسفر الحادث عن وفاة ضابط الشرطة، وإصابة قائد السيارة النقل وقائد السيارة الإسعاف ومرافقه.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بوفاة المقدم خالد شبل، والمعين بخدمة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وإصابة 3 آخرين، في حادث سير، بالطريق.

وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، وتبين أنه حال سير سيارة نقل بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اصطدامه بسيارة شرطة يستقلها الضابط، ثم اصطدمت بسيارة الإسعاف، ما أسفر عن اندلاع النيران بها، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ونقل قائدي السيارتين ومرافقة للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.