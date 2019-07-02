أخبار مصر | مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية: مؤتمر "قادة التعليم العالي بأفريقيا" يقام للمرة الأولى بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية: مؤتمر "قادة التعليم العالي بأفريقيا" يقام للمرة الأولى بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، ومديرة المكتب الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية، أن مؤتمر قادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي تعقده جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، فى الفترة من ٨ إلى ١١ يوليو المقبل، يحظى برعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضافت أن جامعة الأزهر نجحت في الحصول على موافقة مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية واختيارها لتنظيمه من بين الدول الأفريقية التي تقدمت بطلب استضافته.

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وتابعت "الشريف" أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين يعد الأكبر في القارة الأفريقية، وستتم من خلاله مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي للاتحاد الإفريقي ٢٠١٦-٢٠٢٥، ويشارك فيه ما يزيد عن ١٨٠ جامعة بتمثيل رفيع المستوى من كل قارات العالم.

يستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة لتنمية وتطوير التعليم العالي فى الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد لأول مرة بمصر، متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي فى القارة الأفريقية، ويشارك فى المؤتمر ٣٠٠ من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من ٤٠ دولة من كل قارات العالم، ٤٣ مؤسسة دولية.