أخبار مصر | أستاذ بـ 'إعلام القاهرة' يضع روشتة لتطوير قناة تلفزيونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ بـ 'إعلام القاهرة' يضع روشتة لتطوير قناة تلفزيونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تطوير أي قناة بالتأكيد لا يعني تطوير برنامج واحد بتغيير مسماه أو العاملين به، ولكن تطوير قناة يعني مراجعة شاملة لأهداف القناة، وفلسفة وجودها وإنشائها، وما يمكن أن تقدمه بشكل متميز عما سواها على الساحة الإعلامية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تطوير القناة يعني مراجعة شاملة لإمكانات وطاقات القناة البشرية، وتطويرها وتأهيلها بما يتوافق مع أهدافها وفلسفتها وتوزيع المهام عليهم، بما يتوافق مع إمكاناتهم وقدر إبداعهم، دون محسوبية أو شللية أو محاباة لأحد، بالإضافة إلى تطوير إمكانات القناة التكنولوجية والفنية لتحقيق أهدافها.

وأكد أن ذلك يجب أن يأتي بالإضافة إلى وضع خريطة برامجية بأفكار متميزة شكلًا ومضمونًا، شاملة لكافة ساعات الإرسال لتحقيق أهداف القناة، يجد فيها المشاهد ما يرغبه وما يحتاجه، ويجد فيها ما يعبر عن واقعه وطموحاته؛ بحيث يرتبط بما تقدمه ويحرص علي متابعته، وأيضًا مراجعة وتقييم مستمر لتجنب كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق القناة لأهدافها.

وشدد "المرسي" على ضرورة وجود رؤية شاملة واضحة المعالم من القيادات والخبراء، يشترك في وضعها وتنفيذها أبناء القناة، وليست رؤية محدودة ببرنامج واحد.