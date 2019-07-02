أخبار مصر | جامعة القاهرة تنعي نجل حاكم الشارقة

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قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التعازى في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية في لندن أمس الاثنين.

وتقدم "الخشت" وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بها، بخالص الحزن والأسى، بالعزاء للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، في نعيه: "ننعى ببالغ الحزن الشيخ خالد بن سلطان القاسمى، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الرجل المحب لمصر والمصريين أحد أبرز خريجي جامعة القاهرة، الشيخ سلطان القاسمي"