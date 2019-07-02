أخبار مصر | عزة فتحي: الفقر يجعل المرأة تميل إلى التطرف (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزة فتحي: الفقر يجعل المرأة تميل إلى التطرف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن المرأة دورها خطير في المجتمع، لافتة إلى أن المرأة تجيد الهروب من المطاردة الأمنية أكثر من الرجل؛ عن طريق الاستعطاف وتمثيل دور الضعف.

وأضافت "فتحي"، خلال ندوة لها ببوابة الخليج 365، اليوم الثلاثاء، أن الفقر يجعل المرأة تميل إلى التطرف، موضحة أن معظم من لجأوا إلى داعش كان لديهم إحباط واحتياج عاطفي.

ونوهت بأن إفريقيا تلتهب بالدواعش، وأن الدواعش تجمعوا حاليًا في ليبيا، مشددة على أن معركة ليبيا بالنسبة لمصر معركة بقاء؛ لأن ليبيا أمن قومي بالنسبة لمصر، لافتة إلى أن تركيا دخلت بكل ثقلها إلى ليبيا بدون خجل.