أخبار مصر | أستاذ علم اجتماع: "يوم فوز الإخوان بالانتخابات الرئاسية كان أسود" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ علم اجتماع: "يوم فوز الإخوان بالانتخابات الرئاسية كان أسود" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن نتيجة الانتخابات قبل ثورة 30 يونيو كانت صدمة كبيرة بالنسبة إليها.

وأوضحت "فتحي"، خلال ندوة لها ببوابة الخليج 365، أنها أعطت صوتها في هذه الانتخابات للفريق شفيق، متابعة: "إيماني بكل حاجة انهار لما حصل خلل والإخوان فازوا في الانتخابات".

وأضافت: "أصيبت بحالة انهيار كاملة غير طبيعية عندما فاز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية"، مؤكدة أن يوم فوز الإخوان في الانتخابات الرئاسية يوم أسود.