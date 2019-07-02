أخبار مصر | غدا.. انطلاق اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – الأردنية" المشتركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – الأردنية" المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة، اليوم، الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وذلك في مستهل زيارته لمصر لترأس وفد الأردن في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقى مدبولى والرزاز غدا فى جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدى البلدين.

وفى ختام المباحثات سوف يقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتى من المنتظر أن تشمل التعاون فى مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاساً للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية فى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.