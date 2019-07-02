أخبار مصر | وصول رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة لترأس اللجنة العليا المشتركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة لترأس اللجنة العليا المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردنى، إلى مطار القاهرة الدولى، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، لحضور اللجنة العليا المشتركة مع مصر.

وكان فى استقباله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويترأس غدا الأربعاء، مصطفى مدبولي والرزاز، وفدا البلدين فى اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - الأردنية" المشتركة التى تعقد في القاهرة، وتناقش العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.