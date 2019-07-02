أخبار مصر | عبدالعال لرئيسة النواب البحريني: مصر تعتبر أمن الخليج خط أحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعال لرئيسة النواب البحريني: مصر تعتبر أمن الخليج خط أحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق، فوزية زينال رئيسة مجلس النواب البحرينى، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الدولى الثانى للتطور البرلمانى المنعقد بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى الروابط التاريخية التى تربط البلدين على كافة المستويات، مشددًا على الارتباط العضوى بين الأمن القومى المصرى وأمن الخليج عامة ومملكة البحرين خاصة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعتبر أن أمن الخليج خط أحمر لا يجب المساس به تحت أى شكل من الأشكال.

من جانبها، ثمنت فوزية زينال رئيسة مجلس النواب البحرينى هذا اللقاء، مؤكدة إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تُعد نموذجًا يُحتذى به فيما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، مشيدة بالمواقف المصرية الداعمة لأمن البحرين وأمن منطقة الخليج.