أخبار مصر | "صوت الشعب" يعلن تكريم "الخليج 365" في احتفالية 30 يونيو الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صوت الشعب" يعلن تكريم "الخليج 365" في احتفالية 30 يونيو الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هيثم طوالة مساعد رئيس حزب صوت الشعب وعضو الهيئة العليا، إن المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب قرر تكريم الكاتب الصحفي أحمد الليموني مدير تحرير موقع "الخليج 365" للدور التنويري والتنموي الذي يلعبه في دعم ومساندة الدولة المصرية بالتوازي مع كشف وفضح العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد بالإضافة إلى نجاح الموقع في شرح وتوصيل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رجل الشارع البسيط في مختلف محافظات مصر حيث يعد موقع "الخليج 365" من أهم المواقع الإلكترونية المؤثرة في مصر والعالم العربي.

وأضاف طوالة أن التكريم يأتي في إطار الاحتفالية الكبرى التي ينظمها حزب صوت الشعب يوم الخميس المقبل في دار القوات الجوية في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأشار طوالة إلى أن الاحتفالية تبدأ بعرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات الرئيس السيسي وأهم المشروعات العملاقة التي حدثت في عهدة وفيلم أخر عن نشاط الحزب خلال العامين الماضيين، كما سيتم تكريم بعض أسر الشهداء من الجيش والشرطة الأبطال الذين قدموا حياتهم فداء لمصر و المصريين وتكريم رموز الدولة المصرية وأهم الشخصيات الصحفية والإعلامية التي كان لها دور كبير في ثورة العزة والكرامة 30يونيو.