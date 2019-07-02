أخبار مصر | برلمانية تتقدم ببيان عاجل للحكومة حول بوار أراضي القنايات بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم ببيان عاجل للحكومة حول بوار أراضي القنايات بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات التابعة لمحافظة الشرقية، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري الري والزراعة بشأن معاناة فلاحين مدينة القنايات وتوابعها من نقص مياه الري.

وقالت خضر، إن حضارة مصر ارتبطت بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد، مؤكدة أنه يعمل بالقطاع الزراعي نحو 30 % من إجمالي قوة العمل بمصر كما يسهم بنحو 14.8 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الزراعة تعد المهنة الرئيسية لأهالي مدينة القنايات، إلا أنهم مهددون في مصدر رزقهم الرئيسي، بسبب نقص المياه، الأمر الذي من شأنه أن يهدد محصليهم الزراعية نتيجة جفافها، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في نقص المياه في ترعة القنايات، ولفتت إلى أن الفلاحين حاولوا ري أراضيهم بالمياه الإرتوازية ولكنها غير كافية وتحتاج إلى كمية كبيرة من الغاز لكي تأخذ الأرض كفايتها، مُطالبة الوزراء المعنيين بسرعة حل الأزمة قبل أن تتفاقم، كما طالبت بفتح مياه الري التي تصل إلى ترعة القنايات 3 مرات أسبوعيًا حتى يتمكن الفلاحين من ري أراضيهم.