أخبار مصر | تنفيذ مناورة حريق على القاطرة "تحيا مصر 1" بميناء السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ مناورة حريق على القاطرة "تحيا مصر 1" بميناء السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء السويس شهد اليوم تنفيذ مناورة طوارئ حريق بغرفة ماكينات القاطرة البحرية "تحيا مصر 1" للتعرف على درجة استعداد أفراد السلامة والصحة المهنية بالهيئة بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية وأعضاء المجتمع المينائى فى المواقف المختلفة وذلك بناء على تعليمات اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس الهيئة، بتفعيل خطة الطوارئ؛ لمواجهة الأزمات حال حدوثها فى اقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.

وأضاف المركز أن بداية المناورة تمت بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة "تحيا مصر 1" المتراكية على الرصيف وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة وفشل السيطرة على الحريق ويتم إبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد واستدعاء الحماية المدنية بالميناء وتتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الإطفاء النقالى ثم يتم إخلاء كلي للمنطقة المتضررة من العاملين والسيارات والمعدات.

كما تم إخلاء أفراد طاقم القاطرة بالكامل باستخدام رماث النجاة وبدء أفراد الحماية المدنية المجهزين بالمعدات اللازمة بإجراءات المكافحة والإطفاء والسيطرة على الحريق باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية وإعداد تقرير للوقوف على الايجابيات والسلبيات.