أخبار مصر | الخميس المقبل.. "تضامن النواب" تناقش 52 طلب إحاطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس المقبل.. "تضامن النواب" تناقش 52 طلب إحاطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اجتماعًا الخميس لمناقشة 52 طلب احاطة بحضور أعضاء اللجنة والوزارات المعنية ومنهم "العدل والمالية والنقل والصحة والسكان والقوى العاملة والثقافة" والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والامومة.

وتقدم النواب بـ 15 طلب حول زيادة الرسوم على سيارات الاعاقة وعدم تهيئة الشوارع والارصفة ووسائل النقل للاشخاص ذوى الاعاقة وعدم تفعيل نصوص مواد قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وعدم صدور بطاقة اثبات الاعاقة حتى الان بناء على نص اللائحة التنفيذية للقانون وعدم تفعيل احكام قانون تنظيم حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وسوء معاملة احدى الفتيات باحدى المؤسسات بمصر القديمة وفشل الحكومة فى اتخاذ الخطوات الاجرائية لبدء تنفيذ اللائحة.

كما تقدم النواب بطلبى احاطة بشأن زواج القاصرات ونفقة المطلقات والاجراءات المتبعة بشأن ماتم نحو ارتفاع زواج القاصرات فى مصر وبشأن طلب تعديل قرار بنك ناصر الخاص بقضايا النفقة، كما تقدم النواب ب9 طلبات احاطة المرتبطة بظاهرة أطفال الشوارع ودور الرعاية تتضمن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وتكرار تعذيب الاطفال داخل دور الرعاية وكيفية معاملة مؤسسات رعاية الايتام ومعرفة الخطوات التى قامت بها وزارة التضامن لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لانقاذ المشردين من الشوارع وانتشار ظاهرة عمالة الاطفال والمشكلات التى تواجه دور ايوان المشردين فى مصر وضروة اجراء تحليل dna للاطفال المتواجدين بدور الرعاية على نفقة الدولة وماهى الاجراءات التى اتخذت للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.

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كما تقدم النواب ب8 طلبات اخاطة بشأن انشاء فروع بنك ناصر ومكاتب تأمينات ومبانى ادراية للخدمات وغيرها هذا بالاضافة الى 9 طلبات احاطة متنوعة تتضمن معرفة الاجراءات التى تمت بتعويض اهالى احدى القرى نتيجة الحريق بقرية الراشدة وماتم تنفيذه للخطة الوطنية للطفولة والامومة ومعاناة مصر من الزيادة السكانية والعجز الشديد من الموظفين فى وحدات التضامن الاجتماعى واعادة النظر فى البند الخاص بمؤهلات الاسر البديلة للايتام.

كما تقدم النواب ب6 طلبات احاطة بشأن الجمعيات منها بشأن ماتم تواتره مؤخرا حول وجود بعض المخالفات المالية والادارية التى تتم بداخل أروقة مؤسسة مستشفى 57357 وبشأن تقرير لجنة وزارة التضامن الخاص بمستشفى 57357.

كما تقدم النواب ب3 طلبات احاطة متعلقة بمبادرة حياة كريمة.