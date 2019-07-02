أخبار مصر | "اقتصادية النواب" تستمع للمتخصصين بشأن قانون استقلالية الرقابة المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية النواب" تستمع للمتخصصين بشأن قانون استقلالية الرقابة المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، جلسة حوار مجتمعة اليوم، وذلك بحضور الخبراء والمتخصصين والفنيين فى مجال الأدوات والأوراق المالية غير المصرفية لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت اللجنة فى بيان لها أنها استمعت إلى الكثير من الآراء الفنية التى تساعد على النهوض بهذا المجال، ما يؤثر على مناخ الاستثمار العام، حيث أبدى الحاضرون آرائهم فى مشروع القانون المعروض فى جلسة مغلقة وذلك لعدم تأثر سوق الأوراق المالية بأي آراء طرحت فى هذا الاجتماع.

وتعهدت اللجنة بدراسة جميع الآراء والمقترحات دراسة وافية، والنظر فيما سيؤخذ منها بالاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون والتى ستعرض على المجلس.

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كما ناقشت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بتهالك شبكة الصرف الصحى ببعض الأحياء فى مدينة السنبلاوين بالدقهلية، ومشكلة 200 عزبة بمركزى السنبلاوين وتمى الأمديد دون أحوزة عمرانية، وذلك بحضور خالد نصر رئيس شركة مياة والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، ومتولى طنطاوى رئيس شركة الميه والصرف الصحى بمدينة السنبلاوين.

وأكد متولى طنطاوى، رئس هيئة المياه والصرف الصحى بالسنبلاوين أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90% من محطة الصرف الصحى والمياه بالنسبلاوين، وكان هناك بعض الأخطاء فى التنفيذ وتم تداركها وجارى إصلاحها.

ومن جانبه اوضح علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المخطط العمرانى والأحوزة العمرانية، لا يتم التصالح فى أى مخالفة تخص الاعتداء على التنظيم العمرانى، مضيفا يجب أن يلتزم الجميع بالمواصفات التى ينص عليها التخطيط العمرانى فى القرى والنجوع والمدن.



وأوصت اللجنة بضرورة تكثيف العمل فى تسليك المجارى بقرية عزبة صقر وسوق السمك والبستان، ومتابعة انسداد مواسير الصرف الصحى وإجراء صيانة دورية لها.

