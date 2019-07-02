أخبار مصر | "إسكان البرلمان" تناقش تهالك شبكة الصرف الصحي ببعض الأحياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إسكان البرلمان" تناقش تهالك شبكة الصرف الصحي ببعض الأحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الإسكان في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي، عددًا من طلبات الإحاطة الخاصة بتهالك شبكة الصرف الصحي ببعض الأحياء فى مدينة السنبلاوين بالدقهلية، ومشكلة 200 عزبة بمركزي السنبلاوين وتمي الأمديد دون أحوزة عمرانية، وذلك بحضور خالد نصر رئيس شركة مياة والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، ومتولي طنطاوي رئيس شركة الميه والصرف الصحي بمدينة السنبلاوين.

وأكد متولي طنطاوي، رئس هيئة المياه والصرف الصحي بالسنبلاوين أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90% من محطة الصرف الصحي والمياه بالنسبلاوين، وكان هناك بعض الأخطاء في التنفيذ وتم تداركها وجارى إصلاحها.

ومن جانبه أوضح علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المخطط العمرانى والأحوزة العمرانية، لا يتم التصالح فى أى مخالفة تخص الاعتداء على التنظيم العمرانى مضيفا يجب أن يلتزم الجميع بالمواصفات التى ينص عليها التخطيط العمرانى فى القرى والنجوع والمدن.

وأوصت اللجنة بضرورة تكثيف العمل فى تسليك المجارى بقرية عزبة صقر وسوق السمك والبستان، ومتابعة انسداد مواسير الصرف الصحى وإجراء صيانة دورية لها.