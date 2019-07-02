أخبار مصر | حزب صوت الشعب يكشف تفاصيل احتفالية ثورة 30 يونيو المجيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب صوت الشعب يكشف تفاصيل احتفالية ثورة 30 يونيو المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم طوالة مساعد رئيس حزب صوت الشعب، إن المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب، وضع اللمسات الأخيرة على الاحتفالية الكبرى التي ينظمها الحزب يوم الخميس المقبل في دار القوات الجوية في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال هيثم طوالة في تصريحات صحفية :إن الحزب سيكرم 20 شخصية صحفية من الذين ساندوا الدولة المصرية وحققوا نجاحات كبيرة في مواقعهم الإليكترونية وصحفهم الورقية مع تكريم عدد من أسر الشهداء من الجيش والشرطة الذين قدموا حياتهم فداء لمصر والمصريين بالإضافة إلى تكريم رموز الدولة المصرية.

أضاف طوالة إن الاحتفالية ستشهد اغاني وطنية للمطربة سارة سليم سحاب وفرقتها الموسيقية عقب انتهاء كلمة المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب والحكم الدولي السابق محمد فاروق الذي يتحدث عن أهم الإنجازات الرياضية في الاعوام السابقة، أوضح طوالة إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار مبادئ الحزب بدعم ومساندة الدولة المصرية من خلال عرض فيلمين يبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشاط الحزب خلال العامين الماضيين.