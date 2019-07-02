شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا فيضانات إقليم سيبيريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة إركوتسك في إقليم سيبيريا بشرق روسيا، ما أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.
وأعرب البيان عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف حكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك الأزمة.
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