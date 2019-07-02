شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردنى، على رأس وفد وزارى وممثلى القطاع الخاص فى زيارة للبلاد، وكان فى استقباله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء . ويترأس "مدبولي" و"الرزاز" وفدا البلدين فى اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - الأردنية" المشتركة التى تعقد في القاهرة، غدًا الأربعاء، والتى من المقرر أن تناقش العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى فى مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.