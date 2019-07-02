شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى الإفتاء فى "النوم خلال العمل بوردية الليل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالاً خلال البث المباشر للصفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم النوم فى العمل، جاء نصه: "ما حكم النوم فى العمل فى أثناء وردية الليل مع مراعاة عدم التقصير فى العمل المطالب به".

وأعرب الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن اندهاشه من السؤال قائلاً: "كيف تنام وتقول العمل ليس فيه تقصير".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الأصل فى العمل أنك لا تنام، والأصل فى هذه الوردية تحديدًا أنك لا تنام وأنت تنام وتقول لست مقصر، هذا لا يصح".